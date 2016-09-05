Ведение SMM направления

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки253 просмотра
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Обязанности:

  • Создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.
  • Создание и ведение публичных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram. Разработка концепций, наполнение контентом, ссылками, опросами.
  • Создание и ведение таргетированной рекламы для администрируемых сообществ.
Требования к исполнителю:

  • Системный подход ко всему. Полная систематизация задач. Ведение таблиц и отчетов. Это ключевой навык на данной позиции, гарантирующий 90% успешной работы и карьерного роста.
  • Аналогичный опыт работы от 4 месяцев (его отсутствие может быть компенсировано блестящим знанием интерфейсов указанных соцсетей, хорошим пониманием поведения пользователей и технической грамотностью)
  • Понимание принципов построения коммуникаций в социальных сетях
  • Навыки работы в Photoshop (на уровне поменять текст на баннере, переделать картинку по образцу, красиво оформить скриншот из игры)
  • Простые навыки копирайтинга на уровне переделки рекламных объявлений
  • Базовая техническая грамотность (как минимум - на уровне "иметь представление, что такое куки, прокси и удаленное подключение")
  • Английский язык на уровне Intermediate или выше.
  • Опыт работы с CMS (Wordpress), знание основ HTML, CSS, PHP будут Вашим преимуществом (наличие свитера с оленями не требуется, речь идет именно о базовых знаниях).
  • Грамотная речь, умение выражать свои мысли
  • Стрессоустойчивость, способность находить решения возникающих задач в своей зоне ответственности.
Оплата сдельная, привязанная к четким и измеримым, зависящим только от Вас показателям эффективности.

При качественной работе желателен рост до руководителя направления со следующими функциями:

  • Подготовка предложений (стратегия в социальных сетях), ведение и контроль smm-проектов на всех этапах: идея, анализ, стратегия, бюджетирование, подготовка, запуск, сопровождение и развитие, замер результатов.
  • Разработка и реализация новых направлений активности, увеличение количества подписчиков сообществ в социальных сетях.
  • Разработка новых технологий взаимодействия с аудиторией соцсетей, привлечения и монетизации аудитории.
Оплата на этой позиции будет соответствовать генерируемому Вами результату, обсуждается по факту Вашей деятельности.
7 лет назад
aivanovnx
Алексей 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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