Ведение SMM направления

Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес , если все задачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- Создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.
- Создание и ведение публичных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram. Разработка концепций, наполнение контентом, ссылками, опросами.
- Создание и ведение таргетированной рекламы для администрируемых сообществ.
- Системный подход ко всему. Полная систематизация задач. Ведение таблиц и отчетов. Это ключевой навык на данной позиции, гарантирующий 90% успешной работы и карьерного роста.
- Аналогичный опыт работы от 4 месяцев (его отсутствие может быть компенсировано блестящим знанием интерфейсов указанных соцсетей, хорошим пониманием поведения пользователей и технической грамотностью)
- Понимание принципов построения коммуникаций в социальных сетях
- Навыки работы в Photoshop (на уровне поменять текст на баннере, переделать картинку по образцу, красиво оформить скриншот из игры)
- Простые навыки копирайтинга на уровне переделки рекламных объявлений
- Базовая техническая грамотность (как минимум - на уровне "иметь представление, что такое куки, прокси и удаленное подключение")
- Английский язык на уровне Intermediate или выше.
- Опыт работы с CMS (Wordpress), знание основ HTML, CSS, PHP будут Вашим преимуществом (наличие свитера с оленями не требуется, речь идет именно о базовых знаниях).
- Грамотная речь, умение выражать свои мысли
- Стрессоустойчивость, способность находить решения возникающих задач в своей зоне ответственности.
При качественной работе желателен рост до руководителя направления со следующими функциями:
- Подготовка предложений (стратегия в социальных сетях), ведение и контроль smm-проектов на всех этапах: идея, анализ, стратегия, бюджетирование, подготовка, запуск, сопровождение и развитие, замер результатов.
- Разработка и реализация новых направлений активности, увеличение количества подписчиков сообществ в социальных сетях.
- Разработка новых технологий взаимодействия с аудиторией соцсетей, привлечения и монетизации аудитории.
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