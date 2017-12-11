aivanovnx

Алексей aivanovnx

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
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$20
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Система сбора лидов на Python Flask

    Нужно создать простую систему сбора лидов на Python Flask. Система состоит из 2 модулей: 1) Обработчик 2) Сборщик Каждый модуль – отдельное приложение на Python Flask 1) Обработчик Принимает от одного или нескольких Сборщиков API-запросы с лидами, записывает лиды в базу ...

    PythonFlask
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Автоматизировать работу python-скрипта в удаленной среде

    Есть готовый скрипт на python. Необходимо создать демона, который будет выполнять данный скрипт непрерывно в удаленной среде и восстанавливать скрипт в случае сбоя. Более общая формулировка задачи: необходимо создать такое решение, которое обеспечит непрерывное выполнение python-скрипта ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать бота для Telegram

    Нужно чтобы бот мог по команде /start проводить небольшой заскриптованный диалог с пользователем (сразу оговорюсь, все ветки диалога итд прописаны в полной версии ТЗ максимально подробно), затем осуществлять регистрацию - спрашивать и заносить в БД ...

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать адреса жилых домов в Латвии (2)

    $20

    Необходимо собрать 200 адресов жилых домов в Латвии из любого города, кроме Риги, с гугл-карт в формате "улица, дом, корпус | город | почтовый индекс". Знаком | в примере обозначено разделение по ячейкам в таблице. Данные представить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Собрать список влиятельных новостных источников по криптовалютам

    $20

    Необходимо собрать список из 100 наиболее популярных сайтов, твиттер-аккаунтов, reddit'ов и каналов на medium.com по тематике "криптовалюты". Язык источников: английский. Популярнность определяется в соцсетях - по числу просмотров, лайков и комментариев, на сайтах - по посещаемости (если ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать парсер на Python многопоточным

    $20

    Есть парсер биржи, который парсит данные по заданной валютной паре. Необходимо доработать его так, чтобы он парсил одновременно несколько валютных пар в много потоков и сохранял данные в разные файлы или в разные структуры данных ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсер криптовалютной биржи Bittrex на python

    $50

    Нужно написать скрипт на Python 3, который будет в реальном времени собирать с биржи Bittrex данные о поведении заданной валютной пары. Работа скрипта предполагается под ОС Windows в фоновом режиме (обсуждаемо, если можете предложить более оптимальные ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Собрать адреса жилых домов в Латвии

    $20

    Необходимо собрать 200 адресов жилых домов в Латвии с гугл-карт в формате "улица, дом, корпус | город | почтовый индекс". Знаком | в примере обозначено разделение по ячейкам в таблице. Данные представить в таблице .ods (программа LibreOfficeCalc)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Каталог необязательных аттрибутов HTML

    $30

    Нужно составить каталог HTML-аттрибутов, включение которых в код не является обязательным и может не влиять на функционал кода. Объем: минимум 50 аттрибутов Аттрибуты должны относиться к разным, наиболее часто встречающимся HTML тегам. Формат: тег | аттрибут | описание аттрибута ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ведение SMM направления

    Обязанности: [list][*]Создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.[*]Создание и ведение публичных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram. Разработка концепций, наполнение контентом, ссылками, опросами.[*]Создание и ведение таргетированной рекламы для администрируемых сообществ.[/list] Требования к исполнителю: [list][*]Системный подход ко всему. ...

    PHPWordPressHTMLCSSPhotoshop
    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать графику для простого мобильного приложения

    Приложение похоже на Flappy Bird, отличается игровой механикой. В данный момент есть прототип, нарисованный в пэйнте, и список необходимых графических элементов. Нужно нарисовать всю графику, так, чтобы осталось только кодить.

    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Посадочная страница для мобильного трафика

    Необходимо сделать посадочную страницу на английском языке для работы с зарубежным мобильным трафиком. (с возможностью перевода на другие языки) В данный момент имеется описание целевой аудитории, список элементов, которые должны быть на странице и технические требования. Нужно ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + скрипты на thank-you-page

    Необходимо сделать простую верстку на thank you page и установить несколько нужных скриптов: метрика, коды аналитики и автоматический редирект. Желательно, чтобы исполнитель был открыт для дальнейшего сотрудничества по другим проектам.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рисование баннеров

    Требуется нарисовать 5 баннеров для рекламы бесплатной процедуры восстановления волос. Нужны предельно простые баннеры - 3 фотографии из интернета с оранжевыми полосами между ними. Разрешение баннера 1080 на 607 px. Кроме того, требуется перерисовать несколько готовых баннеров в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Серия баннеров для рекламы на "Одноклассниках"

    $100

    Необходимо создать набор из 20 простых баннеров разрешением 1080 на 607 пикс., для рекламы китайских товаров (часы, трусы и тп =) ) Образцы баннеров будут предоставлены. В откликах указывайте пожалуйста примерное время исполнения. Если останемся довольны друг другом, ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
God_Of_Code
Альберт 
21 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
9 баллов
6 лет назад
Каталог необязательных аттрибутов HTML
Правильная поставка задачи, своевременная оплата
Отличный результат, быстрое исполнение. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
fixshift
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Собрать адреса жилых домов в Латвии (2)
Все отлично, интересно. Рад сотрудничеству.
Задача выполнена на отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать парсер на Python многопоточным
Алексей, в очередной раз всё на высшем уровне: постановка задачи, коммуникация, оплата - просто отлично! Рекомендую, очень!
Отличная работа! Алексей в очередной раз показал себя сильным профессионалом, с которым приятно иметь дело. Все необходимые детали учтены, программа работает именно так, как надо. Планирую обращаться еще. Как всегда - рекомендую!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Дополнить скрипт сбора данных на Python выводом данных в .csv
Вторая работа(доработка) с Алексеем. Сразу чётко и подробно описал задачу, сделали пример, вследствие этого работать было очень удобно. Оплата, коммуникация - всё отлично!
Отличная работа! Функция работает именно так, как надо. Алексей еще раз показал себя как сильный профессионал, с которым приятно работать. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
gladishevap
Алексей 
32 годаСербия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Парсер криптовалютной биржи Bittrex на python
Спасибо за интересную задачу с хорошим подробным ТЗ. Алексей был постоянно на связи, быстро и вежливо отвечал на все мои многочисленные(даже слишком временами) возникшие вопросы по ТЗ, помог разобраться с API. Удобная, быстрая оплата. Рекомендую!
Отличная работа! Алексей очень серьезно, ответственно и с инициативой подходит к работе, выполняет ее в срок от и до, всегда на связи. Задание выполнено точно так, как нужно, учтены все нюансы. Планирую обращаться еще. Рекомендую!
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