Нужно создать простую систему сбора лидов на Python Flask. Система состоит из 2 модулей: 1) Обработчик 2) Сборщик Каждый модуль – отдельное приложение на Python Flask 1) Обработчик Принимает от одного или нескольких Сборщиков API-запросы с лидами, записывает лиды в базу ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть готовый скрипт на python. Необходимо создать демона, который будет выполнять данный скрипт непрерывно в удаленной среде и восстанавливать скрипт в случае сбоя. Более общая формулировка задачи: необходимо создать такое решение, которое обеспечит непрерывное выполнение python-скрипта ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно чтобы бот мог по команде /start проводить небольшой заскриптованный диалог с пользователем (сразу оговорюсь, все ветки диалога итд прописаны в полной версии ТЗ максимально подробно), затем осуществлять регистрацию - спрашивать и заносить в БД ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо собрать 200 адресов жилых домов в Латвии из любого города, кроме Риги, с гугл-карт в формате "улица, дом, корпус | город | почтовый индекс". Знаком | в примере обозначено разделение по ячейкам в таблице. Данные представить ...Завершен6 лет назад
- $20
Необходимо собрать список из 100 наиболее популярных сайтов, твиттер-аккаунтов, reddit'ов и каналов на medium.com по тематике "криптовалюты". Язык источников: английский. Популярнность определяется в соцсетях - по числу просмотров, лайков и комментариев, на сайтах - по посещаемости (если ...Завершен6 лет назад
- $20
Есть парсер биржи, который парсит данные по заданной валютной паре. Необходимо доработать его так, чтобы он парсил одновременно несколько валютных пар в много потоков и сохранял данные в разные файлы или в разные структуры данных ...Завершен6 лет назад
- $9
Нужно дополнить скрипт сбора данных выводом данных в .csv с заданной структуройЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт на Python 3, который будет в реальном времени собирать с биржи Bittrex данные о поведении заданной валютной пары. Работа скрипта предполагается под ОС Windows в фоновом режиме (обсуждаемо, если можете предложить более оптимальные ...Завершен6 лет назад
- $20
Необходимо собрать 200 адресов жилых домов в Латвии с гугл-карт в формате "улица, дом, корпус | город | почтовый индекс". Знаком | в примере обозначено разделение по ячейкам в таблице. Данные представить в таблице .ods (программа LibreOfficeCalc)Завершен6 лет назад
- $30
Нужно составить каталог HTML-аттрибутов, включение которых в код не является обязательным и может не влиять на функционал кода. Объем: минимум 50 аттрибутов Аттрибуты должны относиться к разным, наиболее часто встречающимся HTML тегам. Формат: тег | аттрибут | описание аттрибута ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Обязанности: [list][*]Создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.[*]Создание и ведение публичных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram. Разработка концепций, наполнение контентом, ссылками, опросами.[*]Создание и ведение таргетированной рекламы для администрируемых сообществ.[/list] Требования к исполнителю: [list][*]Системный подход ко всему. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Настроить граббинг контента на сайт на wordpress из трех источников с использованием плагина wpgrabber .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приложение похоже на Flappy Bird, отличается игровой механикой. В данный момент есть прототип, нарисованный в пэйнте, и список необходимых графических элементов. Нужно нарисовать всю графику, так, чтобы осталось только кодить.Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать посадочную страницу на английском языке для работы с зарубежным мобильным трафиком. (с возможностью перевода на другие языки) В данный момент имеется описание целевой аудитории, список элементов, которые должны быть на странице и технические требования. Нужно ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать скрипт, который будет редиректить с веб-страницы по заданной ссылке всех пользователей, кроме тех, которые приходят с заданного списка айпи адресов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно скопировать сайт http://truemediapipe.com/?s=$%7BSUBID%7D&l=tsk5554binop с рабочим интеракивным графиком и кнопками, чтобы можно было разместить у нас на хостинге.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать простую верстку на thank you page и установить несколько нужных скриптов: метрика, коды аналитики и автоматический редирект. Желательно, чтобы исполнитель был открыт для дальнейшего сотрудничества по другим проектам.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется нарисовать 5 баннеров для рекламы бесплатной процедуры восстановления волос. Нужны предельно простые баннеры - 3 фотографии из интернета с оранжевыми полосами между ними. Разрешение баннера 1080 на 607 px. Кроме того, требуется перерисовать несколько готовых баннеров в ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо создать набор из 20 простых баннеров разрешением 1080 на 607 пикс., для рекламы китайских товаров (часы, трусы и тп =) ) Образцы баннеров будут предоставлены. В откликах указывайте пожалуйста примерное время исполнения. Если останемся довольны друг другом, ...Баннеры22 заявкиЗакрыт9 лет назад