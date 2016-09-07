Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес , если все задачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Однажды заказов стало значительно больше, чем мы можем «переварить».
В связи с этим мы открываем вакансию «Менеджер по социальным сетям» в маркетинговом агенстве Guru Marketing.
Что вам предстоит делать:
- Искать, редактировать и размещать статьи в одноклассниках, вконтакте, фейсбуке, инстаграмме
- Раскручивать группы в одноклассниках, вконтакте, фейсбуке, в инстаграмме
- Готовить и согласовывать контент-план на неделю/месяц
- Еженедельно анализировать и улучшать показатели у клиентов (кол-во лайков, репостов, комментариев, подписчиков)
- Отвечать на сообщения в администрируемых аккаунтах
- Обучаемость (проходить 1 тренинг в месяц по данной теме, читать книги)
- Применять полученные знания из книг и тренингов на практике (знания без практики бесполезны)
- Грамотное письмо, способность отредактировать текст так, чтобы было легко и удобно читать
У нас нет строгого рабочего графика (в разумных пределах), офиса - работать можно через интернет. Зато есть много обучающих курсов, которые вам нужно пройти и стать настоящим профи.Мы любим много работать и слушать, что мы лучшее, что случалось с маркетингом клиента. Поэтому мы не приемлем халтуру (за нее следует безжалостное увольнение).
К чему это мы. Если у вас горят глаза, есть желание сделать мир лучше, да еще и в приятной компании – мы ждем ваши резюме.
- Похожие заказы
- $75Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Рассылка приглашений на мероприятия.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Обязанности: [list][*]Создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.[*]Создание и ведение публичных страниц в социальных сетях Facebook и Instagram. Разработка концепций, наполнение контентом, ссылками, опросами.[*]Создание и ведение таргетированной рекламы для администрируемых сообществ.[/list] Требования к исполнителю: [list][*]Системный подход ко всему. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо набрать до 25 сентября группу людей. Минимум 15 людей - Максимум 30 людей. Сбора поездку в Карелию. (более подробно на счет поездки пообщаемся в скайпе) Критерии людей: Семейные пары(можно с детьми)\ если один человек, от 18лет . На ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
В рекламное агентство на постоянную основу требуется специалист по продвижению проектов в социальных сетях. Это новое направление, опыта нет. Клиенты есть. Группы в BK и FB есть которые уже существуют, есть которые с нуля. Нужен специалист который сможет консультировать ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить подписчиков в группу Вконтатке.Тематика: недвижимость. г. Петрозаводск, пол не важен, от 18 лет. Наполнять реальными людьми. Желательно 500 человек и больше. Оплата обсуждается.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые профессионалы, Необходимо создать обложку (Timeline) для фан странички бренда в Facebook. Нашим продуктами являются приборы для заварки и приготовления чая и кофе. Остальные детали ТЗ будут обсуждаться после выбора Мастера. С уважением, ВладимирСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать так, чтобы все новости, которые размещаются на сайте, чтобы все товары, которые создаются автоматически постились в социальные сети ( ВК, FB, livejournal.com, twitter, OK, Google+). Должны быть публикации вида: Заголовок новости Определенное количество символов превью ссылка ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Задание: Будет выдан список страниц, которые необходиморекомендовать(оставлять ссылки) на форумах, где активно обсуждают кино. Необходимое для работы: - Необходимо иметь активный аккаунт на каком либо форуме, где есть хорошо обсуждаемый раздел кино. - По вашему аккаунту(количеству сообщениях нафоруме) должно быть ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад