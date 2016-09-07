Однажды заказов стало значительно больше, чем мы можем «переварить».

В связи с этим мы открываем вакансию «Менеджер по социальным сетям» в маркетинговом агенстве Guru Marketing.

Что вам предстоит делать:

Искать, редактировать и размещать статьи в одноклассниках, вконтакте, фейсбуке, инстаграмме

Раскручивать группы в одноклассниках, вконтакте, фейсбуке, в инстаграмме

Готовить и согласовывать контент-план на неделю/месяц

Еженедельно анализировать и улучшать показатели у клиентов (кол-во лайков, репостов, комментариев, подписчиков)

Отвечать на сообщения в администрируемых аккаунтах

Качества, которыми вам нужно обладать:

Обучаемость (проходить 1 тренинг в месяц по данной теме, читать книги)

Применять полученные знания из книг и тренингов на практике (знания без практики бесполезны)

Грамотное письмо, способность отредактировать текст так, чтобы было легко и удобно читать

Нам все равно, сколько вам лет, какое у вас образование и где вы до этого работали. Нам важно, чтобы вы умели грамотно писать тексты, отслеживать показатели в работе, быть на «ты с программами и сервисами». Остальному научим.

У нас нет строгого рабочего графика (в разумных пределах), офиса - работать можно через интернет. Зато есть много обучающих курсов, которые вам нужно пройти и стать настоящим профи.Мы любим много работать и слушать, что мы лучшее, что случалось с маркетингом клиента. Поэтому мы не приемлем халтуру (за нее следует безжалостное увольнение).

К чему это мы. Если у вас горят глаза, есть желание сделать мир лучше, да еще и в приятной компании – мы ждем ваши резюме.