Проекты по настройке таргетированой рекламы vk.com

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок223 просмотра
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 Ищем специалиста для выполнения 3 проектов по настройке таргетированой рекламы vk.com  

Каждая настройка имеет фиксированную оплату + KPI  

Задача таргетолога:  

1. Подобрать целевые сегменты аудитории (используя Церебро таргет, доступ предоставляем)  

2. Запустить рекламные объявления по сегментам (тизеры ищем в интернете + есть специалист, который может помочь)  

3. Сопровождать рекламу с оптимизацией для достижения планируемых показателей  

Для оперативной связи оставляйте skype 

1) Понятен ли проект? 

2) Есть ли опыт работы с церебро/аналогами 

3) Расскажите о нескольких ваших успешных кейсайх + пришлите пожалуйста скриншоты статистики  по таргетолога 

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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