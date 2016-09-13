Эффективное продвижение и ведение группы FACEBOOK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок182 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Необходим человек или команда по продвижению группы в facebook.

Открывается новая Tatoo Студия в Варшаве, необходимо повысить узнаваемость, набрать живых подписчиков, 

создать имидж студии. Регионы для ведения вашей работы ПОЛЬША, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ (возможно).

Соответственно язык - Польский, Английский.

Прошу указывать цены и краткое описание ваших услуг.  Если, необходимо, то у нас есть свой дизайнер для оформления группы и шаблонов постов. 

7 лет назад
helen-projects
Елена 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад