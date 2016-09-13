Сделать рассылку ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рассылку в ЛС ВКонтакте по имеющейся базе. База 9000 человек. Надо очень срочно и оперативно сделать. Главное чтобы рассылка не попала в СПАМ. Рассмотрю к выполнению только тех, кто имеет опыт массовых рассылок в ВК.

7 лет назад
MySchool
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад