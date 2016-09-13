Сделать рассылку ВКонтакте

Всем привет! Ищем PR-специалиста, который сможем добиться хорошей эффективности от проведения рекламных кампаний. У нас очень интересный запатентованный продукт, который позволяет компаниям получать сильно больше клиентов Отличные кейсы с крупными компаниями и быстрый рост. Задачи: 1) Поиск площадок для проведения промо-активностей (различные ...
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Необходимо сделать рассылку в ЛС ВКонтакте по имеющейся базе. База 9000 человек. Надо очень срочно и оперативно сделать. Главное чтобы рассылка не попала в СПАМ. Рассмотрю к выполнению только тех, кто имеет опыт массовых рассылок в ВК.
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