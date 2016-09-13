Привлечение живых подписчиков в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок237 просмотров
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Необходимо пополнить группу ВК на 1000 живых подписчиков, которые проявляют активность. Целевая аудитория - мужчины и девушки от 16 до 30 лет, которым интересна тема виртуальной реальности.

7 лет назад
skonotop
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад