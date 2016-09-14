Продвижение в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки200 просмотров
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Нужен грамотный смм-специалист с опытом ведения проектов и хорошей ориентации в соц. сети ВК.  

Опыт ведения рекламных кампаний.  

Задача – провести защиту проекта у клиента.  

7 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад