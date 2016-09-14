Всем привет! Ищем PR-специалиста, который сможем добиться хорошей эффективности от проведения рекламных кампаний. У нас очень интересный запатентованный продукт, который позволяет компаниям получать сильно больше клиентов Отличные кейсы с крупными компаниями и быстрый рост. Задачи: 1) Поиск площадок для проведения промо-активностей (различные ...
Создание/ведение группы VK + экспорт Instagram, FB, Twitter, LinkedIn
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вести группу на тему – "маркетинг в интернете, повышение продаж через сайт (в 2-3 раза)"
Контент есть очень примерный, его надо допиливать, дизайнер есть (он может отрисовывать модули "по заказу" исполнителя).
Требуется создать группу ВК с менюшкой и дизайном, далее используя сторонний сервис
растиражировать ее на остальные сети через сторонний сервис с автоподгрузкой (это надо сделать вам).
Далее обновлять информацию 1 раз в день (20 обновлений в месяц).
План на первый месяц – подружиться с 1000 бизнес-сообществ по списку,
На второй месяц – нагонять людей, чтобы вступали в группу, хотя бы нужен рост не менее 1000 человек в месяц.
Показывайте свои работы!
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