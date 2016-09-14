Создание/ведение группы VK + экспорт Instagram, FB, Twitter, LinkedIn

Необходимо вести группу на тему – "маркетинг в интернете, повышение продаж через сайт (в 2-3 раза)"

Контент есть очень примерный, его надо допиливать, дизайнер есть (он может отрисовывать модули "по заказу" исполнителя).

Требуется создать группу ВК с менюшкой и дизайном, далее используя сторонний сервис

растиражировать ее на остальные сети через сторонний сервис с автоподгрузкой (это надо сделать вам).

Далее обновлять информацию 1 раз в день (20 обновлений в месяц).

План на первый месяц – подружиться с 1000 бизнес-сообществ по списку,

На второй месяц – нагонять людей, чтобы вступали в группу, хотя бы нужен рост не менее 1000 человек в месяц.

Показывайте свои работы!