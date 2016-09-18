Ведение профиля Linkedin / Facebook

Необходимо сделать рассылку в ЛС ВКонтакте по имеющейся базе. База 9000 человек. Надо очень срочно и оперативно сделать. Главное чтобы рассылка не попала в СПАМ. Рассмотрю к выполнению только тех, кто имеет опыт массовых рассылок ...