Нужно разместить небольшой пост о заработке на 25-30 форумах

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки140 просмотров
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Нужно разместить небольшой пост о заработке на 25-30 форумах. Текст можно придумать самому, форумы должны быть тематическими, форумы должны быть живые, не заброшенные. Необходимо прорекламировать сайт  http://konovalov-finans.ru/ это подписная страница. Оплата сдельная.

7 лет назад
Konovalow
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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