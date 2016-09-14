Собрать 20 лидеров мнений в нашей тематике из соц. сетей.

Собрать 20 лидеров мнений в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и FB у которых можно разместить рекламу.

Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для заказа рекламы.

Цель: заказать рекламу.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?

Спасибо!