Привлечение участников социальное сообщество

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок176 просмотров
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Требуется привлечь участников сообщество VK    (Украина,  участники возраст - от 14  до 23 года)

Тематика  -  Обучение в Чехии и Польше. Дистанционное изучение иностранных языков. Стажировка и сезонная работа для студентов за рубежом.

7 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад