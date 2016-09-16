Безопасный инвайт в ВК (2-3 тыс.) (ЦА активный отдых, outdoor-спорт)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок241 просмотр
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Здравствуйте!

Интересует максимально безопасное наполнение подписчиками группы в ВК. Нужно 2-3 тыс. живых и настоящих. Вероятность бана должна быть исключена полностью. Тематика активный отдых, походы, спорт связанный с природой.

7 лет назад
kostun1
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад