Нужен человек, лучше девушка; которая сможет искать контент для наполнения соц. сети тз [url=https://docs.google.com/document/d/1Fx_d7x0CfsmD5i8uREvuW3aHfH5ZRrEI4EsAcfaTa90/edit]https://docs.google.com/document/d/1Fx_d7x0CfsmD5i8uREvuW3aHfH5ZRrEI4EsAcfaTa90/edit[/url] тема - морские перевозки * предпочтение аккуратным;
Безопасный инвайт в ВК (2-3 тыс.) (ЦА активный отдых, outdoor-спорт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Интересует максимально безопасное наполнение подписчиками группы в ВК. Нужно 2-3 тыс. живых и настоящих. Вероятность бана должна быть исключена полностью. Тематика активный отдых, походы, спорт связанный с природой.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Разместить небольшой пост про заработок в интернете от 50000 рублей в месяц на 40-50 Форумах. Текст можно придумать самому либо я вышлю, форумы должны быть тематическими, живыми и активными. Нужно прорекламировать сайт это подписная страница ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужен грамотный смм-специалист с опытом ведения проектов и хорошей ориентации в соц. сети ВК. Опыт ведения рекламных кампаний. Задача – провести защиту проекта у клиента.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собрать 20 лидеров мнений в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и FB у которых можно разместить рекламу. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо вести группу на тему – "маркетинг в интернете, повышение продаж через сайт (в 2-3 раза)" Контент есть очень примерный, его надо допиливать, дизайнер есть (он может отрисовывать модули "по заказу" исполнителя). Требуется создать группу ВК ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно разместить небольшой пост о заработке на 25-30 форумах. Текст можно придумать самому, форумы должны быть тематическими, форумы должны быть живые, не заброшенные. Необходимо прорекламировать сайт http://konovalov-finans.ru/ это подписная страница. Оплата сдельная.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рассылку в ЛС ВКонтакте по имеющейся базе. База 9000 человек. Надо очень срочно и оперативно сделать. Главное чтобы рассылка не попала в СПАМ. Рассмотрю к выполнению только тех, кто имеет опыт массовых рассылок ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо пополнить группу ВК на 1000 живых подписчиков, которые проявляют активность. Целевая аудитория - мужчины и девушки от 16 до 30 лет, которым интересна тема виртуальной реальности.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать страницы интернет-магазина в социальной сети Вконтакте и Инстаграмм. Необходимо разместить товары с описанием и ценами, сделать интересные и необычные отзывы, а также периодически дополнять контент на страничках.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Необходим человек или команда по продвижению группы в facebook. Открывается новая Tatoo Студия в Варшаве, необходимо повысить узнаваемость, набрать живых подписчиков, создать имидж студии. Регионы для ведения вашей работы ПОЛЬША, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ (возможно). Соответственно язык ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад