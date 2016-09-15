Настроить динамическую рекламу для туризма (отель) FB API

Всем, привет!

У кого есть опыт и кто уже такое делал?

У меня есть сеть отелей, для них нужно настроить динамическую рекламу на фейсбуке.

Документация вся что есть на фейсбуке

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-dynamic-ads-travel

Хочу крутить свои отели для тех кто путешествует.

Кто такое делал?

Кто готов сделать?

Делать надо будет для сайт на Wordpress.