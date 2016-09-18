Оптимизация страницы в facebook

Всем, привет! У кого есть опыт и кто уже такое делал? У меня есть сеть отелей, для них нужно настроить динамическую рекламу на фейсбуке. Документация вся что есть на фейсбуке https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-dynamic-ads-travel Хочу крутить свои отели для тех кто путешествует. Кто такое ...