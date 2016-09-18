Оптимизация страницы в facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки184 просмотра
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  • Создание стратегии и продвижение Facebook, Youtube, Google+ для интернет магазина автозапчастей
  • SEO анализ действующих страниц сайта
  • Разработка рекламных кампаний в соц. сетях, разработка объявлений, ведение кампаний
  • Проведение конкурсов и акций
  • Обязательно знание английского
Оплата почасовая, при согласовании объема работы отдельно для каждой задачи.
7 лет назад
erar1
Алина 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад