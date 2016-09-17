Верстка меню в группе вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок172 просмотра
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добрый день, нужна верстка (wiki-разметка) готового меню в группе вконтакте

задача что бы все корректно отображалось на мобильных устройствах (на пк уже все ок)

пишите

7 лет назад
pips2500
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад