Нужен человек, лучше девушка; которая сможет искать контент для наполнения соц. сети тз [url=https://docs.google.com/document/d/1Fx_d7x0CfsmD5i8uREvuW3aHfH5ZRrEI4EsAcfaTa90/edit]https://docs.google.com/document/d/1Fx_d7x0CfsmD5i8uREvuW3aHfH5ZRrEI4EsAcfaTa90/edit[/url] тема - морские перевозки * предпочтение аккуратным;
Необходимо нагнать в группы по 1000 человек в каждую группу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, дорогие друзья стоит цель нагнать людей в группу в Вконтакте, Фейсбук и Однокласники в каждую по 1000 человек, просто нагнать, но чтобы группу не заблокировали. Буду ждать Ваши предложения
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Интересует максимально безопасное наполнение подписчиками группы в ВК. Нужно 2-3 тыс. живых и настоящих. Вероятность бана должна быть исключена полностью. Тематика активный отдых, походы, спорт связанный с природой.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется привлечь участников сообщество VK (Украина, участники возраст - от 14 до 23 года) Тематика - Обучение в Чехии и Польше. Дистанционное изучение иностранных языков. Стажировка и сезонная работа для студентов за рубежом.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем, привет! У кого есть опыт и кто уже такое делал? У меня есть сеть отелей, для них нужно настроить динамическую рекламу на фейсбуке. Документация вся что есть на фейсбуке https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-dynamic-ads-travel Хочу крутить свои отели для тех кто путешествует. Кто такое ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $4
Разместить небольшой пост про заработок в интернете от 50000 рублей в месяц на 40-50 Форумах. Текст можно придумать самому либо я вышлю, форумы должны быть тематическими, живыми и активными. Нужно прорекламировать сайт это подписная страница ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужен грамотный смм-специалист с опытом ведения проектов и хорошей ориентации в соц. сети ВК. Опыт ведения рекламных кампаний. Задача – провести защиту проекта у клиента.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собрать 20 лидеров мнений в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и FB у которых можно разместить рекламу. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо вести группу на тему – "маркетинг в интернете, повышение продаж через сайт (в 2-3 раза)" Контент есть очень примерный, его надо допиливать, дизайнер есть (он может отрисовывать модули "по заказу" исполнителя). Требуется создать группу ВК ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно разместить небольшой пост о заработке на 25-30 форумах. Текст можно придумать самому, форумы должны быть тематическими, форумы должны быть живые, не заброшенные. Необходимо прорекламировать сайт http://konovalov-finans.ru/ это подписная страница. Оплата сдельная.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад