Необходимо нагнать в группы по 1000 человек в каждую группу

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок229 просмотров
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Добрый день, дорогие друзья стоит цель нагнать людей в группу в Вконтакте, Фейсбук и Однокласники в каждую по 1000 человек, просто нагнать, но чтобы группу не заблокировали. Буду ждать Ваши предложения

7 лет назад
astudio
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$50
25 дней
Еще работа идет исполнитель ответсвенный рекомендую
Заказчик отличный. Продолжаем работать. Рекомендую.