Собрать 50 пабликов вконтакте для размещения информации о проекте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка164 просмотра
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Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте.

Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для сотрудничества.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Спасибо!

7 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад