Продвижение в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок241 просмотр
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Наша молодая, но активно развивающаяся компания по продаже теплиц из поликарбоната http://teplicy-penza.ru/ нуждается в специалисте, который грамотно продвинет ее в социальных сетях (вк и одноклассники, остальные по договоренности). Ждем примеры Ваших работ. Оплата договорная. 

7 лет назад
teplicypenza
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад