Продвижение в соцсетях

Журнал по спецтехнике и нефтегазовому оборудованию.

Есть два аккаунта вконтакте и фейсбук, они только созданы не продвигаются, продвижение сайта не нужно, не пишите на эту тему, нужно именно соцсети, идеально чтобы человек расписал как он это видит в каком объеме будет делать, какая сумма в месяц и какие результаты планируются. Ссылки на соцсети в лс.