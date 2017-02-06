Раскрутка группы в вк и ок

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок234 просмотра
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адрес группы

https://vk.com/club124300709

программу продвижения предлагаете

берем 2 соц сети ок и вк, контент одинаковый. отчеты каждые 4 дня.

портфолио обязательно, указывайте группы где вы действительно админы на сегодняшний момент.

опыт в тематике обязателен. просто нагон не интересует.

7 лет назад
tasha2390
Андрей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$50
30 дней
Все отлично. точно в соответствии с требованиями. рекомендую !
Всем рекомендую. Хороший заказчик, оплата всегда в срок. Все, как договаривались.