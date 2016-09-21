Приглашение людей из групп конкурентов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

из групп соцсетях конкурентов в Мск, пригласить к нам в группу. написать в личку что подарки в честь открытия (по 30-40 чел/день) в экселе сохранить кому отправляли

7 лет назад
archic_unique
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва