Раскрутить группу в вк

$80
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок302 просмотра
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Задача до 800-1000 целевых живых подписчиков https://vk.com/ag_forsage

Важно! Не нужны боты, офферы и прочий шлак, Задача - поднять качественную группу, 

На выходе ждем 100-200 лайков на фото

качественных живых подписчиков

5000 р/мес

Сроки - 30 дней

7 лет назад
dir7733
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад