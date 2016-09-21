Раскрутить группу в вк

Журнал по спецтехнике и нефтегазовому оборудованию. Есть два аккаунта вконтакте и фейсбук, они только созданы не продвигаются, продвижение сайта не нужно, не пишите на эту тему, нужно именно соцсети, идеально чтобы человек расписал как он это ...