MirekDA

Мирослав Шевкопляс MirekDA

 
56 летРоссия/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видео и графический дизайн - оперативно, качественно, профессионально.

КНУТКиТ (КГИТИ) им. И. К. Карпенко-Карого '94

Факультет:Кинематографии и телевидения

Кафедра: Режиссуры телевидения, звукорежиссуры.

Работаю дома, всегда на связи,

опыт работы в сфере видео-аудио

с соответствующим образованием и работой на ТВ.

https://vk.com/da_studio_da

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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
dimamsk
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$34
10 баллов
2 года назад
Сделать небольшой видеоролик с поздравлением ко дню города
Все отлично , быстро и качественно. Правки внесены без вопросов за час , спасибо большое!!
Всё отлично. Задача поставлена чётко, общение лёгкое и по существу, Оплата моментальная. Идеальный вариант зака для исполнителя. :)
Ответный отзыв
evaboss
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сделать видео заставку (7 секунд)
Качественно
Задача поставлена точно. Оплата сразу по завершению. В общении легко и непринуждённо
Ответный отзыв
unwell
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Рекламный звуковой ролик на 15 сек
Грамотный и хороший специалист, профессионал своего дела. Все только по делу, ничего лишнего, все в срок, все пожелания учитывались без вопросов! Рекомендую!
Очень доброжелательный и простой в общении человек. Задачи поставлены всегда лаконично и понятно. Оплата своевременно. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$79
10 баллов
10 лет назад
Аудиомонтаж для MirekDA
Исполнитель понимает, что нужно с полуслова. Работа выполнена качественно и оперативно, в общем все здорово! Спасибо за бонус и приятное общение!
ТЗ. Грамотное, Общение: кратко, ёмко по существу. Оплата сразу же.
Ответный отзыв
keht
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$162
10 баллов
10 лет назад
Видеомонтаж публичного встпуления
Результатом работы доволен, насколько я могу судить, все сделано хорошо.
Всё лаконично и точьно. Оплата всегда в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Музыка и Звуки
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