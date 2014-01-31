Мирослав Шевкопляс MirekDAMirekDA
56 летРоссия/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видео и графический дизайн - оперативно, качественно, профессионально.
КНУТКиТ (КГИТИ) им. И. К. Карпенко-Карого '94
Факультет:Кинематографии и телевидения
Кафедра: Режиссуры телевидения, звукорежиссуры.
Работаю дома, всегда на связи,
опыт работы в сфере видео-аудио
с соответствующим образованием и работой на ТВ.
Действие аккаунта приостановлено!
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$30
средняя цена заказа
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Портфолио
- Рекламный ролик почтовых услуг160 просмотров
- Слайд-шоу со стихами для семейного торжественного228 просмотров
- Инструкция по загрузке документов на сайт223 просмотра
- Ролик-афиша Что? Где? Когда?230 просмотров
- Презентация системы обучения185 просмотров
- Ролик-презентация140 просмотров
- Рекламный фильм "Ялта круглый год"155 просмотров
- Слайд-шоу со стихами на юбилей145 просмотров
- Инструкция по загрузке документов на сайт155 просмотров
- Афиша семинара139 просмотров
- Презентация, слайд-шоу "Золотой фонд гимназии"151 просмотр
- Тематический ролик для торжественного мероприятия173 просмотра
Отзывы заказчиков
$34
10 баллов
2 года назад
Все отлично , быстро и качественно. Правки внесены без вопросов за час , спасибо большое!!
Ответный отзыв
Всё отлично. Задача поставлена чётко, общение лёгкое и по существу, Оплата моментальная. Идеальный вариант зака для исполнителя. :)
$60
10 баллов
9 лет назад
Качественно
Ответный отзыв
Задача поставлена точно. Оплата сразу по завершению. В общении легко и непринуждённо
$55
10 баллов
10 лет назад
Грамотный и хороший специалист, профессионал своего дела. Все только по делу, ничего лишнего, все в срок, все пожелания учитывались без вопросов! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень доброжелательный и простой в общении человек. Задачи поставлены всегда лаконично и понятно. Оплата своевременно. Спасибо за сотрудничество!
$79
10 баллов
10 лет назад
Исполнитель понимает, что нужно с полуслова. Работа выполнена качественно и оперативно, в общем все здорово! Спасибо за бонус и приятное общение!
Ответный отзыв
ТЗ. Грамотное, Общение: кратко, ёмко по существу. Оплата сразу же.
$162
10 баллов
10 лет назад
Результатом работы доволен, насколько я могу судить, все сделано хорошо.
Ответный отзыв
Всё лаконично и точьно. Оплата всегда в срок. Рекомендую.
Музыка и Звуки
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