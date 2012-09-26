Сделать видеоролик 1-2 минуты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок245 просмотров

Мы разыгрывали на выставке галакси таб, сотрудник снимал видео (немного коряво получилось). Разыграли, подарили приз.

Теперь необходимо это видео интересно оформить, музыки добавить, нарезки из фильмов. В общем нашим юзерам поулыбаться.

готов рассматривать ценовые запросы, прошу показать примеры видео.

13 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуются перевод и озвучка клипов с youtube

    Требуются перевод и озвучка клипов на тему сельского хозяйства. Имеются клипы в youtube на английском, необходимо озвучить на русском: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=kn1X7K9G_H8#! Прошу оставить свои расценки, координаты и ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Цветокоррекция и тонировка

    $100

    Необходимо сделать цветокоррекцию, тонировку и наложение титров для уже смонтированного видео. Подробное ТЗ с примерами на почту. Важно, чтобы вы реально оценивали сроки работы. И четко им следовали.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рекламный ролик

    Требуется рекламный ролик в стиле моушн-дизайна. Длительность 3.5 минуты. Озвучка есть. Сценарий написан. Есть графики для видео. Просьба оставлять предложение за 1 минуту.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать транзишн для FCP X

    переход 2D, основное требование создание в Motion для FCP X пример http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=InHRb77P51w со 2 по 4 секнуду только нужен переход слева направо, а не сверху вниз

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Склеить видео

    Для сайта www (.)unop (.)ru сделать презентацию на главную из ролика — http://www.youtube.com/watch?v=ApKFy2At-Z4 Порядок сохраняем такой же: 00.18 - 00.37 :19 43.26 - 43.40 ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать промо-ролик

    Нужно сделать промо ролик для проекта. Смотрите пример на сайте http://viralplr.com/ Промо ролик на 2,5 - 3 минуты по нашему сценарию в стиле видео по ссылке. Звуковое и ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наложить чёрный прямоугольник на лицо в клипе

    $5

    Есть 3.5 минутный видеоролик (100mb, avi), где человек держит камеру перед лицом и рассказывает что-то. Надо наложить черный прямоугольник на часть его лица (но не на всё лицо, а на половину или только глаза?, ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад