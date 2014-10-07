Дизайн формы заказа + Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок280 просмотров

Дизайн формы заказа туров ТЗ приложил стоимостью до 50 USD

Вестание происходит совместо с програмистом для исключение доделок

11 лет назад
22al
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Очень понравилось работать с Ольгой отлично справилась все согласовывает организовала верстку вообщем прям рекомендую редко такие попадаются хоть я и придирчивый но все учла все на отлично
Заказчик, хорошо представляющий, что хочет получить, каким увидеть конечный продукт, подробное ТЗ. С оплатой (переводом денег конкретно на webmoney, а с другими электронными платежными системами я на данный момент не работаю) была некоторая проблема, которую в итоге решили. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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