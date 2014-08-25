Нужен дизайн внутренних страниц для сайта юридической помощи населению. Необходимо, чтобы был выдержан стиль главной страницы сайта и ее разделов (прилагается), чтобы внутренние страницы по дизайну являлись естественным продолжением главной страницы и ее разделов. ...
Нарисовать дизайн для строительного сайта
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать дизайн для сайта строительной компании.
Название компании - ООО “Инвестиционная компания “АЯкс”.
Логотип – Лавровый венок.
Цветовая гамма - Золотистый/бежевый.
Стиль сайта и впечатление от него - Изысканный, дорогой.
Шрифты - Стандартный курсив, Segoe Print.
Примеры понравившихся сайтов: http://www.trinity-development.ru/, http://mr-group.ru/, http://www.jetstroi.ru/.
Ширина сайта – фиксированная.
Расположение меню – горизонтальное.
Структура сайта: Сайт содержит 9 страниц, включая главную. Главная/О Компании/Ход строительства/Отдел продаж/Новости/Дом 1-я очередь(название может быть изменено)/ Дом 1-я очередь(название может быть изменено)/Обратная связь/Контакты.
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