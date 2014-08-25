Нарисовать дизайн для строительного сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок2904 просмотра
#1$300

Здравствуйте!

Необходимо нарисовать дизайн для сайта строительной компании.

Название компании - ООО “Инвестиционная компания “АЯкс”.

Логотип – Лавровый венок.

Цветовая гамма - Золотистый/бежевый.

Стиль сайта и впечатление от него - Изысканный, дорогой.

Шрифты - Стандартный курсив, Segoe Print.

Примеры понравившихся сайтов: http://www.trinity-development.ru/, http://mr-group.ru/, http://www.jetstroi.ru/.

Ширина сайта – фиксированная.

Расположение меню – горизонтальное.

Структура сайта: Сайт содержит 9 страниц, включая главную. Главная/О Компании/Ход строительства/Отдел продаж/Новости/Дом 1-я очередь(название может быть изменено)/ Дом 1-я очередь(название может быть изменено)/Обратная связь/Контакты.

11 лет назад
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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