Нарисовать элементы Landing page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок177 просмотров

На сайте тематики ремонт компьютеров необходимо добавить элементы Landing page: Схема работы, Почему надо выбрать нас, заявка со скидкой и еще пару элементов. Подробности при общении в скайпе. Пациент в моем профиле. Цену указываем.

11 лет назад
bruhanovp
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$50
2 дня
Алексей отличный исполнитель. Работа выполнена с учетом всех пожеланий и в короткий срок. Рекомендую. Будем продолжать сотрудничество.
Рекомендую Павла к сотрудничеству как отличного заказчика. Всегда на связи и, что редкость — полная предоплата работы)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать оформление для группы в одноклассниках

    $60

    Нужно создать уникальное оформление для группы в одноклассниках. Название Клуб путешественников (Сама тема и аватар) Само название желательно использовать либо на аваторке либо на шапке темы. Тематика как вы уже поняли-путешествия и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    нужен дизайн сайта ссылка на прототип в файле. на вопросы отвечу в личке заявки без указания цены за проект целиком, не рассматриваются.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн Landing page

    $50

    ТРЕБОВАНИЯ Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога. Требования к исполнителю: Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем дизайнера\фронтендера\верстальщика

    Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио. Пожелания по дизайну: flat и минимализм. К чему приготовится ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад