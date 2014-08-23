диз главной типа http://eleosstroy.ru/ и каталог частично отсюда http://evrostroy.biz/. Структуру страницы рисовать не надо будет, все дам. Лого, фирменные цвета есть. Кроме главной будет еще около 20 страниц и окошек. ...
Ищем дизайнера\фронтендера\верстальщика
Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио.
Пожелания по дизайну: flat и минимализм.
К чему приготовится при выполнении работы – много графиков, диаграмм.
Большинство страниц требуют только обрисовки, некоторые требуют креатива в плане растановки\ дизайна.
Хэдер, футер, сайдбар – для пользователя одинаковы. Меняется только наполнение.
Что не надо обрисовывать – весь раздел «Дуэль».Также необходимо допилить дизайн главной страницы. (Раздел ученик)
Остальная работа обрисовка дизайна по мокапу, креатив допустим. но не в больших количествах.
Пробник (по каждому предмету он немного отличаться будет из-за специфики заданий).
Мокап e8vtes.axshare.com/
Что нравится : графики http://www.pinterest.com/chuika15/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/
пример сайта по теме в нравящейся стилистике bitclass.ru/
Ждём ваших предложений в формате:
1) Цена 2) Срок 3) Портфолио 4) Контакты 5) Условия – предоплата и прочее.
П.с. цену можно указать примерную с разбросом в размере 15-20%
Заявки фрилансеров
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