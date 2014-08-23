Ищем дизайнера\фронтендера\верстальщика

Ищем дизайнера или фронтенд разработчика для создания дизайна по мокапу. Время ограничено и бюджет тоже. Ждём лучшее предложение. Выбираем по соотношению: цена\время\портфолио.

Пожелания по дизайну: flat и минимализм.

К чему приготовится при выполнении работы – много графиков, диаграмм.

Большинство страниц требуют только обрисовки, некоторые требуют креатива в плане растановки\ дизайна.

Хэдер, футер, сайдбар – для пользователя одинаковы. Меняется только наполнение.

Что не надо обрисовывать – весь раздел «Дуэль».Также необходимо допилить дизайн главной страницы. (Раздел ученик)

Остальная работа обрисовка дизайна по мокапу, креатив допустим. но не в больших количествах.

Пробник (по каждому предмету он немного отличаться будет из-за специфики заданий).

Мокап e8vtes.axshare.com/

Что нравится : графики http://www.pinterest.com/chuika15/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/

пример сайта по теме в нравящейся стилистике bitclass.ru/

Ждём ваших предложений в формате:

1) Цена 2) Срок 3) Портфолио 4) Контакты 5) Условия – предоплата и прочее.

П.с. цену можно указать примерную с разбросом в размере 15-20%