Несложный дизайн для сайта на wp

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок159 просмотров

Нужен несложный дизайн для простого сайта женской тематики на WP. Собственно нужно нарисовать логотип - использовав в нем домен сайта, подобрать шрифты, сделать шаблон. А так, шаблон будет черно белый - без изысков. Надо просто будет все аккуратно и пропорционально подогнать.

WordPress
11 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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