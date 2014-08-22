Несложный дизайн для сайта на wp

Нужен несложный дизайн для простого сайта женской тематики на WP. Собственно нужно нарисовать логотип - использовав в нем домен сайта, подобрать шрифты, сделать шаблон. А так, шаблон будет черно белый - без изысков. Надо просто будет все аккуратно и пропорционально подогнать.