Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта. Требуется ...
Нарисовать дизайны для адаптивных вариантов сайта
Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.
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