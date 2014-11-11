Нарисовать дизайны для адаптивных вариантов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок244 просмотра

Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.

11 лет назад
shemetun
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

relver
Релвер 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
14 дней
Андрей талантливый дизайнер, умеет думать и не лениться вникнуть в задачу клиента! Это очень важно для его специализации!
Отлично поработали, четко и продуктивно. Рекомендую Александра как адекватного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

relver
Релвер 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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