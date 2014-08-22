Создание концепта сайта стильных украшений-1 стр

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки749 просмотров
#1$100

Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина

ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта.

Требуется креативный, незашоренный и открытый к диалогу и любящий свою работу дизайнер с опытом создания стильных сайтов, презентаций и т.п.

В перспективе постоянные заказы не только по сайту — дизайн рекламы, материалов для сайта, ретушь рекламного фото и т.п.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Есть:

1. Логотип, готовый прототип сайта, рабочие материалы. Основные цвета: белый, шоколад, золото,

Сайт относится к сфере стиля, модных аксессуаров, ювелирных изделий, дорогой бижутерии и т.п. Несколько оригинальных ювелирных брендов, аксессуары, подарки, оформление, портал о стиле.

2. Нужно: создать оригинальный и отличный от других дизайн 1 страницы Интернет-магазина.

Требования к дизайну.

Современность, стильность, легкость. Вместе с тем необычность и оригинальность и четкое отличие от других аналогичных сайтов. Нужен сайт "с фишками", нестандартный и интересный по дизайну, который может быть использован в качестве оформления мест продаж.

Предоплата за концепты не рассматривается!

Выбор и оплата происходит из готовых файлов концепт-идей. Не выбранным, но понравившимся дизайнерам может быть предложена другая срочна работа.

Материалы для работы высылаются по запросу.

Вопросы - в личку и по любым указанным контактам

макет прототипа страницы приложен

Сроки изготовления самого дизайна очень сжатые.

11 лет назад
Ladyinblack
Шкодо 
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества

    Доброго времени суток. Занимаюсь версткой сайтов. И иногда поступают заказы, где нужен и дизайн. Так как с дизайном у меня не очень хорошо, решил обратиться професионалам своего дела и найти портнеров для ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта - 5-6 типов страниц

    $250

    Дизайн сайта на ModX с каталогом товаров. Основные требования - скорость и приемлемое качество по невысокой цене. Я согласен получить не выдающийся дизайн, но быстро и с нормальным качеством. ...

    MODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие правки в дизайне

    Есть сайт telemega.ru 1. В шапке "Другой город" сделать шрифт тонким. Также сам блок с адресом спустить немного вниз(расстояние между блоком адрес и время работы должно быть такое же как между время работы и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн LandingPage

    Необходимо нарисовать красивую страницу LandingPage. Уровень дизайна и пример приблизительно вот такой должна быть LandinPage http://landingpage.bz/ На этом ресурсе сайт "Организация свадебных мероприятий" То есть необходимо похожий дизайн. Разделы, текст-все предоставлю. ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип + дизайн + нейминг

    Добрый день, задача следующая: разработать Логотип + дизайн + нейминг (название сайта + домен). Компания занимается производством домов из SPI панелей. Дизайн необходим в более строгом стиле. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет сайта

    Нарисовать или подобрать картинки высокого разрешения для главной страницы сайта, то что нужно прикладываю во вложении, это ориентир, можно точно такую же ,можно похожую.Тематика-космос.Нужен псд со всеми подписанными слоями ан выходе, так как на сайте ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    На постоянную удаленную работу - доработка существующего, разработка нового. Пишите условия сотрудничества.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад