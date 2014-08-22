Доброго времени суток. Занимаюсь версткой сайтов. И иногда поступают заказы, где нужен и дизайн. Так как с дизайном у меня не очень хорошо, решил обратиться професионалам своего дела и найти портнеров для ...
Создание концепта сайта стильных украшений-1 стр
Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина
ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта.
Требуется креативный, незашоренный и открытый к диалогу и любящий свою работу дизайнер с опытом создания стильных сайтов, презентаций и т.п.
В перспективе постоянные заказы не только по сайту — дизайн рекламы, материалов для сайта, ретушь рекламного фото и т.п.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Есть:
1. Логотип, готовый прототип сайта, рабочие материалы. Основные цвета: белый, шоколад, золото,
Сайт относится к сфере стиля, модных аксессуаров, ювелирных изделий, дорогой бижутерии и т.п. Несколько оригинальных ювелирных брендов, аксессуары, подарки, оформление, портал о стиле.
2. Нужно: создать оригинальный и отличный от других дизайн 1 страницы Интернет-магазина.
Требования к дизайну.
Современность, стильность, легкость. Вместе с тем необычность и оригинальность и четкое отличие от других аналогичных сайтов. Нужен сайт "с фишками", нестандартный и интересный по дизайну, который может быть использован в качестве оформления мест продаж.
Предоплата за концепты не рассматривается!
Выбор и оплата происходит из готовых файлов концепт-идей. Не выбранным, но понравившимся дизайнерам может быть предложена другая срочна работа.
Материалы для работы высылаются по запросу.
Вопросы - в личку и по любым указанным контактам
макет прототипа страницы приложен
Сроки изготовления самого дизайна очень сжатые.
Заявки фрилансеров
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