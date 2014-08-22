Создание концепта сайта стильных украшений-1 стр

# 1 — $ 100

Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина

ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта.

Требуется креативный, незашоренный и открытый к диалогу и любящий свою работу дизайнер с опытом создания стильных сайтов, презентаций и т.п.

В перспективе постоянные заказы не только по сайту — дизайн рекламы, материалов для сайта, ретушь рекламного фото и т.п.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Есть:

1. Логотип, готовый прототип сайта, рабочие материалы. Основные цвета: белый, шоколад, золото,

Сайт относится к сфере стиля, модных аксессуаров, ювелирных изделий, дорогой бижутерии и т.п. Несколько оригинальных ювелирных брендов, аксессуары, подарки, оформление, портал о стиле.

2. Нужно: создать оригинальный и отличный от других дизайн 1 страницы Интернет-магазина.

Требования к дизайну.

Современность, стильность, легкость. Вместе с тем необычность и оригинальность и четкое отличие от других аналогичных сайтов. Нужен сайт "с фишками", нестандартный и интересный по дизайну, который может быть использован в качестве оформления мест продаж.

Предоплата за концепты не рассматривается!

Выбор и оплата происходит из готовых файлов концепт-идей. Не выбранным, но понравившимся дизайнерам может быть предложена другая срочна работа.

Материалы для работы высылаются по запросу.

Вопросы - в личку и по любым указанным контактам

макет прототипа страницы приложен

Сроки изготовления самого дизайна очень сжатые.