Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества

Доброго времени суток.

Занимаюсь версткой сайтов. И иногда поступают заказы, где нужен и дизайн.

Так как с дизайном у меня не очень хорошо, решил обратиться професионалам своего дела и найти портнеров для совместной работы.

ТЗ и тексты с меня.

Интересуют цены на дизайн:

Landing Page;

Сайтов визиток до 10 страниц;

Укажите так же сроки выполенния и принципы своей работы.