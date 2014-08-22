Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок225 просмотров

Доброго времени суток.

Занимаюсь версткой сайтов. И иногда поступают заказы, где нужен и дизайн.

Так как с дизайном у меня не очень хорошо, решил обратиться професионалам своего дела и найти портнеров для совместной работы.

ТЗ и тексты с меня.

Интересуют цены на дизайн:

Landing Page;

Сайтов визиток до 10 страниц;

Укажите так же сроки выполенния и принципы своей работы.

11 лет назад
omp88
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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