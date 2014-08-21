Здравствуйте! Требуется разработать лаконичный дизайн для сайта-визитки. ТЗ во вложении Срок - 4 дня. Стоимость указана в у.е. = 30 р.
Редизайн, модернизация сайта
разработка макета сайта производственного предприятия, сайт существует, требует обновления
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