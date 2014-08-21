Здравствуйте! Требуется разработать лаконичный дизайн для сайта-визитки. ТЗ во вложении Срок - 4 дня. Стоимость указана в у.е. = 30 р.
Хороший лэндинг (выкуп автомобилей)
Хороший лэндинг (выкуп автомобилей) - приватный проект, подробнее в лс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте коллеги, требуется создать дизайн сайта компании, которая занимается продажей и установкой пластиковых окон. Дизайн должен быть индивидуальным, эксклюзивным, оригинальным, современным (сайт не должен стать очередным безликим клоном коих ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется дизайнер который сможет разработать креативный, стильный дизайн страницы используя общую стилистику сайта, + куча мелких доработок-изменений текущего дизайна. Если дизайн устроит то дополнительные проект по разработке некоторых разделов этого сайта. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
ТРЕБОВАНИЯ Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога. Требования к исполнителю: Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть примерное понимание того что должно получиться в итоге, но окончательного ТЗ сформировать не могу, а по сему нужно быть готовым к многосичленным правкам.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день! Срочно нужен дизайнер в этом же лице проектировщик интерфейса. Тематика сауна и баня в личном сообщении расскажу всеДизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Со страницы http://gingerfitness.by/raspisanie.html нужно убрать правую колонку с новостями и проч из шаблона, чтобы расширить поле для контента и поместить расписание занятий на всю ширину (не влезает) 350 рЗавершен11 лет назад
- $5
Создать логотип сайта- купонника . Вписать в логотип имя сайта vitrinaskidok.ru.Завершен11 лет назад
Для сайта нужна реализация 9 домов. Есть конкретные проекты домов с которых и нужно сделать копии. Приложил в архиве. Так как источники разные, нужно всё выполнить в едином стиле, заодно обезопасив ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
1. На сайте newsid.ru/opt/ будет представлен ассортимент товаров: часы джишок, часы айсвоч, браслет повер баланс, ультразвуковые зубные щетки, утюги-отпариватели, пояс абжимник, корректор осанки, часы ирон-самурай. Для этих товаров нужны картинки. Они должны ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад