Разработать макет сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки264 просмотра

Есть примерное понимание того что должно получиться в итоге, но окончательного ТЗ сформировать не могу, а по сему нужно быть готовым к многосичленным правкам.

11 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Ирина успешно справилась с поставленной задачей.
Артём — положительный и приятный во всех отношениях человек. Спасибо за проекты. Надеюсь продолжим наше сотрудничество

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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