Дизайн меню сайта

Требуется создать дизайн вертикального меню сайта - ДверТоргъ.рф

Нужно красивое, стильное и самое главное - удобное и привлекательное для посетителей. Сайты, которые нравятся -

http://dveri.com/

http://dvericom.ru/

Главное требование - продуманность! Меню должно быть без малейших ляпов. Все должно быть четко, лаконично и привлекательно!

Пишите стоимость работы. Сроки. Реальные сроки. Учитывая, что это самое меню нужно еще и вставить на сайт!