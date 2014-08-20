Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок333 просмотра

Есть сайт gretafoto.ru. Сайт представляет собой фотобанк торговой компании, занимающейся продажей отделочной плитки.

Нужно переделать дизайн, оставив структуру.

Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, логичными группировками).

Желательно предложить несколько вариантов.

11 лет назад
gretaWolf_des
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$130
4 дня
Исполнитель не выходит на связь после предоплаты.

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн блока с акцией

    добрый день. есть такой вот блок (изображен на скриншоте, ссылку прилагаю) http://i.imgur.com/q5WVEoD.png хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. то есть, изменить его внешний вид. должно ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Качественный продающий дизайн

    $250

    Приветствую всех, необходимо сделать качественный дорогой и продающий дизайн. сумма до 200 долларов (до 7500 руб), сайт есть http://dv-project.ru/ то что сейчас не работает клиенты не клюют. ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта конференции

    $100

    Здравствуйте! Нужен дизайн сайта конференции. Примеры дизайнов, которые нравятся: http://kinza.pro/#regist http://www.seoconference.ru/ http://rsweek.ru/ Сроки - 1 день Цена $70

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочная задача для технического дизайнера

    $50

    Добрый день. Ищу технического дизайнера, который специализируется на создании сложных реалистичных коллажей. Требуется выбрать несколько фотографий из фотобанка (предварительно согласовав их с заказчиком) и встроить в них продукцию клиента - уличная ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по стройке

    $100

    Нужно нарисовать 1) главная 2)внутренняя 3)контакты 4)страница Рубрик Дизайн должен быть легким (изначально там будут услуги по электрике) потом постепенно стройка и сантехника. на главной ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать блок

    $9

    Есть страница, приложил скриншот. Нужно оформить "Выделить объект". Это платная услуга, она должна бросаться в глаза, но не мешать. Сейчас там указана услуга "Выделить объект", цена [10 VM], и круглая кнопка (типа чекбокс). ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта такси

    Необходимо разработать дизайн сайта такси в стиле iOS7 c тонкими линиями и шрифтами. Дизайнеров с отсутствующим чувством прекрасного просьба не беспокоить :)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Есть старый сайт dimarmi.ru. Делался очень давно, в связи с этим требуется срочная переработка дизайна. Новый контент находится здесь: http://test.dimarmi.ru/ Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад