Нарисовать блок

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок148 просмотров

Есть страница, приложил скриншот. Нужно оформить "Выделить объект". Это платная услуга, она должна бросаться в глаза, но не мешать. Сейчас там указана услуга "Выделить объект", цена [10 VM], и круглая кнопка (типа чекбокс).

Цветовая гамма видна, дизайн тоже, нужно только нарисовать и встроить. П.С. нарисовать так, чтобы это можно было сверстать (был неприятный опыт работы, потом с большим трудом сверстал).

Вот как платные услуги сделаны на fl.ru http://joxi.ru/Om3zU_3JTJBieXIay90 - но такая структура мне не нравится

11 лет назад
Poseydon008
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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