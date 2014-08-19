Нарисовать блок

Есть страница, приложил скриншот. Нужно оформить "Выделить объект". Это платная услуга, она должна бросаться в глаза, но не мешать. Сейчас там указана услуга "Выделить объект", цена [10 VM], и круглая кнопка (типа чекбокс).

Цветовая гамма видна, дизайн тоже, нужно только нарисовать и встроить. П.С. нарисовать так, чтобы это можно было сверстать (был неприятный опыт работы, потом с большим трудом сверстал).

Вот как платные услуги сделаны на fl.ru http://joxi.ru/Om3zU_3JTJBieXIay90 - но такая структура мне не нравится