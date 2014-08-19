Разработка лендинга, GIF

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки261 просмотр

Нужно разработать лендинг страницу по продаже товара. Обязателен опыт работы с GIF анимацией. Размер лендинг страницы около 10000 пикселей в длину получится. Нужна качественная обработка изображений.

Также требуется (в рамках этого же проекта) разработка дизайна коробки продукта, дизайн CD диска, и последующая их визуализация)

Возможна работа на постоянной основе. Есть ряд интересных проектов

Полное ТЗ и макет лендинга по выбору исполнителя

Просьба писать примерную стоимость работы и сроки работы.

11 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для ААА ММОРПГ игры

    Требуется разработать дизайн сайта для игры похожей на http://worldoftanks.ru/ . Уровень выполнения работы должен быть аналогичным - высоким. 1. Должен быть фоновый баннер, как это принято на сайтах онлайн-игр. ...

    Unreal Engine
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно просто написать фразу шрифтом Zapfino

    $5

    Добрый день! Работа довольно простая - требуется на ватмане распечатать одно слово - наименование компании. Нужно слово на латинице - iProjects - написать шрифтом Zapfino чтобы при распечатке это слово занимало весь ватман ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing page.

    $14

    Здравствуйте Нужно сделать 2 варианта дизайна верхней части landing page. То есть практически только начало страницы, которое будет видно на экране при открытии. Нижнюю часть делать не надо. Бюджет 500р.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лэндинг 2

    $100

    ВАЖНО! Нужен только дизайн без верстки! Пишите сумму обязательно в заявке. Работаем без предоплаты. В процессе возможны доработки макета. Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доделать меню

    $5

    Добрый день! Нужна доделать меню на сайте love-sims.ru , то есть нужно чтобы под категории выпадали вниз и в бок вот пример http://sperling.com/examples/menuh/ меню уже готовое на сайте нужна тока доработка поэтому бюджет ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание прототипа в Axure

    Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ , Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure Приветствуется работа через fairplay Мы очень серьезно относимся к работе и всегда ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет почтовой рассылки и визитка

    $20

    Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина. psd-файлы главной страницы сайта и лого есть. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад