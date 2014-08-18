Доделать меню

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок148 просмотров

Добрый день! Нужна доделать меню на сайте love-sims.ru , то есть нужно чтобы под категории выпадали вниз и в бок вот пример http://sperling.com/examples/menuh/ меню уже готовое на сайте нужна тока доработка поэтому бюджет 5 usd

11 лет назад
ice_floe
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание прототипа в Axure

    Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ , Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure Приветствуется работа через fairplay Мы очень серьезно относимся к работе и всегда ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет почтовой рассылки и визитка

    $20

    Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина. psd-файлы главной страницы сайта и лого есть. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Косметический редизайн сайта

    Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков. Общие пожелания: * цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн карточки товара и сетки товаров

    $50

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара. Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать. В сетке товаров ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина медицинские изделия

    $120

    Требуется разработать дизайн сайта а точнее 3-х страниц (Главной и двух внутренних) для компании SKY. Профиль деятельности – продажа товаров медицинского назначения (шприцы, перчатки…). Тип создаваемого сайта Интернет-магазин. Подробнее ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $100

    Данный сайт предполагает продажу товаров - первоначально наушники и аксессуары к ним, в дальнейшем предусмотреть расширение ассортимента за счет другой электроники. Каталог подразделен по видам наушников: мониторные, накладные, вакуумные и т.д., а также ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка PSD-макета страницы

    $50

    Есть дизайн-макет (PSD), который разрабатывался в рамках отрисовки дизайна небольшого сайта (состоящего из 4 страниц). Клиент прислал несколько правок по одному из макетов. Дизайнер, который занимался проектом, сейчас недоступен. Надо оперативно доделать несколько ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад