Разработать дизайн карточки товара и сетки товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок140 просмотров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара.

Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать.

В сетке товаров нужно так же сделать отображение товаров по интереснее (кнопку купить, шильдики скидка, новинка и тд). Что именно расскажу и покажу.

Срок 1 день.

Бюджет 1000 руб.

11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Остались хорошее чувства после сотрудничества в Максимом. По началу было небольшое недопонимание. Обсудили все, поняли друг друга. Человек не плюнул, разобрал все моменты, поправил. Это приятно порадовало. Проявил себя с самой лучшей стороны. Спасибо Максиму! Будем сотрудничать дальше!
Хороший заказчик, мои наилучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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