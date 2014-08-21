Разработать дизайн карточки товара и сетки товаров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара.

Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать.

В сетке товаров нужно так же сделать отображение товаров по интереснее (кнопку купить, шильдики скидка, новинка и тд). Что именно расскажу и покажу.

Срок 1 день.

Бюджет 1000 руб.