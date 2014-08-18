Здравствуйте уважаемые кандидаты. Требуется создание макета и его верстка. Тематика - суши бар. Минимализм приветствуется - детали по скайпу.
Дизайн+верстка+натяжка DLE
Требуется разработка дизайна+верстка+натяжка на движок DataLife Engine, тематика - Игровой портал.
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