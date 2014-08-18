Здравствуйте! Хотелось бы создать дизайн ИТ компании с нуля. Для начала интересует бренд и общий стиль, который будет использоваться для сайта. Пока даже не могу представить как может выглядеть дизайн, поэтому ...
Требуется дизайнер сайтов на постоянной основе
Клиенты есть, нужно заниматься дизайном сайтов, качественно рисовать, чтобы верстальщику облегчить работу, а не наоборот.
сайты наши на WP, Joomla, Битрикс.
Присылайте примеры работ и приблизительные цены.
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