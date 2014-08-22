Создать дизайн бренда с нуля

Здравствуйте!

Хотелось бы создать дизайн ИТ компании с нуля. Для начала интересует бренд и общий стиль, который будет использоваться для сайта.

Пока даже не могу представить как может выглядеть дизайн, поэтому придется предложить (наверное) несколько вариантов. Стиль нравится минималистичный, цвета яркие (очень крутое ТЗ, да? :)))

В общем отписывайтесь, я выберу исполнителя по портфолио. Бюджет не сильно большой (порядка 20 тысяч рублей), но на начальном этапе мы сильно ограничим цель работ, чтобы все по-честному было :)