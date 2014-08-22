Создать дизайн бренда с нуля

$553
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки226 просмотров

Здравствуйте!

Хотелось бы создать дизайн ИТ компании с нуля. Для начала интересует бренд и общий стиль, который будет использоваться для сайта.

Пока даже не могу представить как может выглядеть дизайн, поэтому придется предложить (наверное) несколько вариантов. Стиль нравится минималистичный, цвета яркие (очень крутое ТЗ, да? :)))

В общем отписывайтесь, я выберу исполнителя по портфолио. Бюджет не сильно большой (порядка 20 тысяч рублей), но на начальном этапе мы сильно ограничим цель работ, чтобы все по-честному было :)

11 лет назад
zhoomzhops
Василий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$553
10 дней
Всем рекомендую! Очень легко общаться, даже не смотря на то что я даже не представляю конечный результат работы :) Попробовали несколько вариантов, выделили основные моменты, получили результат :) И все это за один день сотрудничества. Изменения Владимир делает минуты за две :) Еще раз всем рекомендую обращаться к Владимиру. Этот отзыв могу подтвердить лично - можете писать или звонить :)
Спасибо! Получился интересный проект! Приятно работать с заказчиком который постоянно на связи. оперативно отвечает на все возникающие вопросы и у которго не возникает пропблем с предоплатой и оплатой (все моментально и в полном объеме)! Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе своих постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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