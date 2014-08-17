Разработка шаблона сайта студии танцев

Ищем волшебника или волшебницу для дизайна и верстки html шаблона сайта студии танцев в стиле утонченного минимализма. Дизайн с нуля, но с сохранением информационной структуры.

Что хочется:

-Светлый или белый фон,

-легкость

-мягкие линии и контрастные цветовые штрихи

-скрытый эротизм :-) понимаем, требование необычное, но хочется завлекающих полунамеков в линиях, картинках... именно намеками, а не явно.

- минимум шапки или вообще без шапки. Иными словами, при открытии сайта на семидюймовом планшете или смартфоне вся нужная информация желательно чтобы сразу была на глазах или в зоне ближнего доступа :-)

-хотелось бы "разрыва шаблона" для посетителей сайта. Эффекта неожиданности.

-быстрота загрузки. Т.е как можно легче и проще, но при этом волшебно :-)

-минимум лишних хештегов в коде

Оплата поэтапная. За дизайн и за верстку. Предпочтительней яндекс-деньги, но возможны варианты. Стоимость в проекте указана примерная, все оговаривается. Ждем предложений от реальных творческих людей, которым будет интересно создать нечто магически-привлекательное :-)