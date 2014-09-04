Требуется редизайн дизайна сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка516 просмотров

Добрый день требуется редизайн сайта по авто тематике - стиль минммализм готов рамотреть ваши предложения!

Перложения будут расмориваться только при наличии портфолио!

11 лет назад
excited
Кирилл 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$170
8 дней
Отличная работа! Все выполнено в срок. Задание выполнено на отлично. Все пожелания и правки учтены! Советую всем сотрудничать с Еленой!
Сотрудничество состоялось успешно, с оплатой сложностей не возникло. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта женской тематики

    $160

    Необходим красивый уникальный дизайн для сайта женской тематики, главная и внутренние страницы. Все подробности обсуждаются с исполнителем отдельно. От вас цена за работу, и сроки исполнения. Далее я сам выберу исполнителя на основе ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина оригинальных часов

    Имеются лого и макеты нужных страниц. Страницы: главная, каталог с фильтром, карточка товара, информационная, сравнение товаров, отзывы, оформление заказа, благодарственная страница после оформления заказа. Пишите сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн строительного сайта

    Нужен дизайн на сайт-статейник http://vse-o-trubah.ru/. Сайт в светлых тонах, шапка невысокая, 2 колонки, меню справа. Нужен логотип (содержит название сайта и какой-то символ по тематике). Необходимы 2 страницы: 1) Главная страница ...

    HTMLWordPress
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивный дизайн (Bootstrap тема) + верстка

    Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных. Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный ...

    AJAXBootstrapCSSHTMLJava
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн

    $250

    Обновить текущий шаблон сайта, без фантазий, без существенных изменений (архитектура должна быть сохранена). От вас требуется .psd-макет главной страницы, без верстки. Подробное Т/З - выбранному исполнителю. ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн

    Нарисовать простенький дизайн для интернет магазина серебра ukrainesilver.com.ua Цена,сроки, гарантии

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн группы в фейсбук

    Нужно сделать дизайн группы в фейсбук, а именно: -аватарка -обложка скомпонированная с аватаром -иконки около 4-5 штук (как минимум – Интернет-магазин, instagramm, youtube, вконтатке) -страничка перехода на ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Лендинга. Производственная компания.

    $100

    Нужно сделать дизайн лендинга --ВАЖНО--- Конкурс открыт до 20го. но результаты хотелось бы увидеть уже вечером понедельника. Те кто смогут показать хороший уровень работ в сжатые сроки, внезависимости ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад