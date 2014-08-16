Адаптивный дизайн (Bootstrap тема) + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки220 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных.

Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный набор функционала для запуска продуктивного использования системы. В первую очередь необходимо предоставить конечному пользователю такие возможности:

• Вход в систему

• Просматривать данные полученные от GPS маячка

• Управлять настройками приборов (GPS маячков) – название, изображение…

• Составлять расписание выхода на связь прибора

• Переводить прибор в режим тревоги – выход на связь каждые 15 мин на протяжении указанного времени

• Регистрировать новые приборы

В дизайне, максимально стараться использовать стандартные элементы из Bootstrap шаблона Core Admin Theme https://wrapbootstrap.com/theme/core-admin-WB0135486

Необходимо подготовить 4 варианта дизайна (http://getbootstrap.com/css/#grid-options):

• Extra small devices Phones (

• Small devices Tablets (>=768px)

• Medium devices Desktops (>=992px)

• Large devices Desktops (>=1200px)

Требования к дизайнеру:

- Опыт подготовки адаптивного дизайна

- Опыт подготовки дизайна для мобильных телефонов

Требования к верстальщику:

- обязателен опыт работы с адаптивной версткой (Twitter Bootstrap)

- HTML5

- CSS

- JavaScript

Будет плюсом:

- знание/желание работать с Thymeleaf (www.thymeleaf.org)

- опыт работы с Bootstrap темами (www.wrapbootstrap.com)

Основная задача — дизайн и верстка, но программирование UI на JavaScript (динамика, валидация форм, Ajax взаимодействие с сервером по REST) тоже готов отдать на аутсорсинг. Серверная часть будет на Java.

Спасибо за внимание

Рассчитываю на плодотворное и длительное сотрудничество!

AJAXBootstrapCSSHTMLJavaJavaScript
11 лет назад
ak107
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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