Нужен дизайн сайта для гостиничного комплекса Требования к дизайну: 1) Удобное юзабилити; 2) Современный дизайн; 3) Строгое соблюдение сроков. Сайт который нравится: http://www.kinghotelastana.com/ ...
Адаптивный дизайн (Bootstrap тема) + верстка
Добрый день!
Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных.
Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный набор функционала для запуска продуктивного использования системы. В первую очередь необходимо предоставить конечному пользователю такие возможности:
• Вход в систему
• Просматривать данные полученные от GPS маячка
• Управлять настройками приборов (GPS маячков) – название, изображение…
• Составлять расписание выхода на связь прибора
• Переводить прибор в режим тревоги – выход на связь каждые 15 мин на протяжении указанного времени
• Регистрировать новые приборы
В дизайне, максимально стараться использовать стандартные элементы из Bootstrap шаблона Core Admin Theme https://wrapbootstrap.com/theme/core-admin-WB0135486
Необходимо подготовить 4 варианта дизайна (http://getbootstrap.com/css/#grid-options):
• Extra small devices Phones (
• Small devices Tablets (>=768px)
• Medium devices Desktops (>=992px)
• Large devices Desktops (>=1200px)
Требования к дизайнеру:
- Опыт подготовки адаптивного дизайна
- Опыт подготовки дизайна для мобильных телефонов
Требования к верстальщику:
- обязателен опыт работы с адаптивной версткой (Twitter Bootstrap)
- HTML5
- CSS
- JavaScript
Будет плюсом:
- знание/желание работать с Thymeleaf (www.thymeleaf.org)
- опыт работы с Bootstrap темами (www.wrapbootstrap.com)
Основная задача — дизайн и верстка, но программирование UI на JavaScript (динамика, валидация форм, Ajax взаимодействие с сервером по REST) тоже готов отдать на аутсорсинг. Серверная часть будет на Java.
Спасибо за внимание
Рассчитываю на плодотворное и длительное сотрудничество!
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