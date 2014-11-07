Нарисовать дизайн сайта гостиницы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок295 просмотров

Нужен дизайн сайта для гостиничного комплекса

Требования к дизайну:

1) Удобное юзабилити;

2) Современный дизайн;

3) Строгое соблюдение сроков.

Сайт который нравится: http://www.kinghotelastana.com/

Макет сайта: https://moqups.com/DaurenBolat/vNOhhdIw/

В ответах к проекту оставляем ссылки на ваши работы подобной тематике.

Оплата на киви кошелек по факту выполнения. Если сработаемся, будут постоянные заказы.

11 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Worze
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$150
7 дней
Второй раз работаю с Евгением. Отличный дизайнер, главное всегда все делает в срок и на высоком уровне. Рекомендую!
Отличный заказчик, все как всегда в лучших традициях. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Worze
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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